Motorista morre após carro capotar

Um homem morreu na tarde deste domingo (8) em um acidente na rodovia vicinal José Jorge Diniz Junqueira, que liga Morro Agudo (SP) a São Joaquim da Barra (SP).

Segundo testemunhas, a vítima seguia de carro, quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção do veículo, que capotou várias vezes. Com o impacto, o modelo Volkswagen T-Cross ficou completamente destruído.

Motoristas que seguiam pelo trecho pararam para tentar prestar socorro à vítima. Um deles ajudou um socorrista a retirá-la do veículo, uma vez que ela ficou presa às ferragens.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 40 anos, estava sozinho no carro. Ele chegou a ser socorrido por equipes de resgate e levado a um hospital em Morro Agudo, mas sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.

Um boletim de ocorrência será registrado no plantão policial de São Joaquim da Barra para que as causas do acidente sejam investigadas.