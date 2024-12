Alunos de Medicina da FAI são destaque no Encontro de Extensão Universitária da Unesp de Botucatu

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina foi destaque no Encontro de Extensão Universitária da UNESP – Campus de Botucatu, no último dia 5.

Dois trabalhos apresentados são projetos de extensão (PROBEX/FAI) contemplados no edital 2023/24 com bolsa aos alunos, denominados “Capacitação em situações de urgência e emergência extra-hospitalar para leigos” e “Projeto Terapêutico Singular: ação intervencionista em serviços de saúde na comunidade”, os demais trabalhos são Educação em Saúde: Higienização das Mãos, Territorialização na Atenção Básica: relato de experiência e Higienização das Mãos nas Escolas Municipais de Adamantina. Os trabalhos foram apresentados em formato de pôster impresso no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Os alunos que participaram foram Samuel de Sousa Morais, Márcio José Mozini Cardim e Gutemberg Wiliam de Souza Zacarias, sob a orientação da docente Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

“O I Encontro Universitário de Extensão foi uma experiência altamente relevante para nossa construção acadêmica. Além da possibilidade de apresentar os resultados dos projetos e atividades extensionistas desenvolvidas em nosso âmbito, foi possível conhecer os trabalhos realizados por outras universidades, despertando novas possibilidades de atingir nossa comunidade. A participação em espaços como esse ainda possibilitou o contato com grandes pesquisadores presentes, fortalecendo nossos laços para pesquisas e projetos futuros. Sem dúvidas, foi um momento de muito incentivo e aprendizado”, conta Samuel.

Os trabalhos também contam com autoria de outros alunos da IES, sob a orientação das professoras Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli e Dra. Marisa Furtado Mozini.

“Foi uma experiência enriquecedora para os alunos participantes. Tenho prazer e orgulho de compartilhar que nossos trabalhos extensionistas foram muito bem elogiados pelos congressistas e professores renomados do evento e universidade, especialmente pelas iniciativas junto à comunidade, destacando nosso compromisso em promover ações significativas e transformadoras na vida de muitas pessoas. Este reconhecimento reforça a relevância de nossas atividades e nos motiva a continuar fortalecendo a integração entre a instituição e comunidade, fortalecendo o tripé universitário. Espero que possamos continuar a colaborar em ações futuras neste sentido, fortalecendo nosso compromisso com a formação dos nossos alunos e a transformação social”, ressalta Franciele.