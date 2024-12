FLÓRIDA: Troféu Melhores do Ano 2024 é um grande sucesso com mais de 60 homenageados

O Troféu Melhores do Ano 2024, promovido pelo Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Site), foi um marco de celebração e reconhecimento em Flórida Paulista.

O evento, realizado no luxuoso Imperial Eventos, atraiu um público animado e contou com a participação de mais de 60 homenageados, incluindo empresas, profissionais e personalidades de diferentes áreas, que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento e crescimento local.

A cerimônia foi organizada com uma infraestrutura impecável, fornecida pela Paschoal Som, Iluminação e Imagem, garantindo uma experiência visual e sonora de alta qualidade.

Além disso, os presentes puderam desfrutar de um delicioso jantar servido pelo renomado Buffet Massine’s, que complementou a noite de celebração com seu cardápio.

Para agitar ainda mais o evento, a dupla Vinni & Gustavo fez um show ao vivo, proporcionando momentos de muita música e alegria.

O evento não apenas homenageou profissionais e empresas pelo seu sucesso profissional, mas também destacou a importância das entidades e pessoas que prestam serviços relevantes à comunidade floridense.

Com grande adesão do público e um clima de confraternização, o Troféu Melhores do Ano 2024 reforçou a importância de reconhecer aqueles que fazem a diferença em Flórida Paulista, celebrando o trabalho árduo e as realizações de todos os homenageados.

O evento foi, sem dúvida, um verdadeiro sucesso e uma grande festa para todos os envolvidos.