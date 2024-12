JUNQUEIRÓPOLIS: Colégio 13 de Junho participa de arrecadação de fundos para Hospital de Esperança de Presidente Prudente

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Na manhã desta sexta-feira (13), foi realizada no auditório do Hospital de Esperança de Presidente Prudente repasse de valores arrecadados com a arrecadação e venda de tampinhas de garrafas pet, lacres de latas de refrigerante e cerveja e cartelas de medicamentos.

O Colégio 13 de Junho de Junqueirópolis, idealizador do Projeto Tampinhas da Esperança, desenvolvido pela professora Agnes Souza Santos, se fez presente ao evento, que contou também com a adesão de vários segmentos da sociedade civil.

Ao longo do ano, foram arrecadadas mais de onze toneladas dos produtos que foram revendidos, repercutindo no repasse de mais de 20 mil reais ao Hospital, que trata de pacientes oncológicos.

Na solenidade foi feita uma homenagem à professora Agnes, que pontuou sobre a importância do projeto, nos aspectos social, humano e ecológico.

A Sabesp, concessionária de serviços de Saneamento do Estado de São Paulo é quem centraliza os recebimentos dos recicláveis e sua venda. A iniciativa já ocorre em toda a região de Presidente Prudente e em municípios do Mato Grosso do Sul.