FLÓRIDA: Cliente da Drogaria Total ganha R$ 220 mil no SP Cap

A manicure Carina Xavier, moradora de Flórida Paulista, está comemorando uma conquista que deve mudar a sua vida. Ao participar do sorteio do SP Cap realizado ontem (15), ela faturou o quarto prêmio, no valor de R$ 220 mil.

Carina contou que adquiriu o título de capitalização na Drogaria Total – Unidade São Luiz, enquanto fazia compras para seu trabalho na última sexta-feira.

“Fui até a drogaria para comprar alguns materiais e decidi levar um SP Cap. Não imaginava que teria tanta sorte! Estou muito feliz e agradecida por essa bênção”, disse emocionada em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional.

Também em Flórida Paulista, um homem foi contemplado com R$ 1 mil no Giro da Sorte.

Logo após o sorteio transmitido ao vivo pela TV, a equipe entrou em contato com Carina que deverá estar em Presidente Prudente para receber oficialmente o “cheque simbólico”, gravar para os comerciais do SP Cap e participar de um almoço.