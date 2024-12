JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito eleito Neto Furini anuncia Joaquim Rosa Corradi como futura diretor de Obras

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

O prefeito eleito Neto Furini, juntamente com o vice-prefeito eleito Daniel Marques, apresentaram o futuro diretor municipal de obras para a gestão 2025/2028, que tomará posse no dia 1º de janeiro. A apresentação foi feita através das redes sociais.

“Muitas pessoas me perguntam sobre as obras, quais faremos e como serão. Há muita expectativa para grandes obras. Mas mais importante que sonhar grande está em manter e zelar por aquilo que temos”, ressaltou o prefeito eleito.

“Melhor que pensar em uma obra gigantesca será manter o asfalto de qualidade, Escolas e Postos de Saúde em ótimo estado de conservação, as estradas rurais impecáveis e a Cidade bonita. Você merece que os serviços que já te atendem estejam sempre bem e é isso que o nosso novo Diretor de Obras, Joaquim Rosa Corradi, vai priorizar”, anunciou.

“Formado em Administração e Agronegócio, Joaquim Rosa Corradi tem experiência para liderar as obras, fazer o planejamento e gestão das equipes para que o tempo de resposta da Prefeitura diminua e aquilo que precisa de intervenção seja feito rapidamente”, destacou Neto Furini.

“Mais que a Cidade das grandes obras, Junqueirópolis será a Cidade que cuida, com zelo e agilidade, daquilo que já tem. Uma Cidade bem cuidada, com as obras de manutenção em dia, significa uma População mais feliz. E assim será Junqueirópolis a partir de 2025”, finalizou o prefeito eleito Neto Furini.