JUNQUEIRÓPOLIS: Solenidade de uso do primeiro uniforme e passagem para o 2º ciclo de ensino

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

Foi realizada na manhã do dia 12/12 (quinta-feira) na cidade de Junqueirópolis a solenidade de 1º Uso de Uniforme e Passagem do 1º Ciclo de Ensino para o 2º Ciclo de Ensino dos 80 (oitenta) soldados 2ª Classe da Polícia Militar, na Escola Superior de Soldados em Junqueirópolis.

A cerimônia, com a presença de convidados e familiares, foi destinada a sagrar o Primeiro Uso do Uniforme da Polícia Militar pelos soldados 2ª Classe, que a partir de agora irão para o 2º Ciclo com matérias específicas e estágios operacionais.

Esse momento marcante da carreira dos Soldados PM 2ª Classe teve a entrada marcante do Pavilhão Nacional conduzida pelo 2º Tenente PM Ricardo César Grabowske Mateus Reine, a Bandeira Paulista pelo 2º Tenente Mateus Reine e o Estandarte do 25º BPM/I conduzido pelo 2º Sgt PM Caio César Brioschi, juntamente com sua guarda de honra sob o som do refrão do Hino à Bandeira.

O dispositivo foi comandado pela Capitão PM José Aparecido Cavalari Júnior, auxiliado pelos Oficiais respectivamente, 1º Tenente PM Rafael Pereira Fenille, 2º Tenente PM Pablo Zago Fogaça e 2º Tenente PM Willian Augusto Pagotto Otero.

É neste ato solene que os policiais militares além de consagrarem o êxito do término de um módulo, chamado de 1º Ciclo de Ensino, firmam o dever de zelar pelo cumprimento da lei e do bem servir a comunidade, de forma a cada vez mais enaltecer a instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, mantendo o legado transferido por seus heróis, que deixaram rastros e raízes no solo bandeirante, feito em juramento solene.

O primeiro classificado neste módulo do Curso de Formação de Soldados na cidade de Junqueirópolis foi o Sd PM 2ª Classe Pedroso do 1º Pelotão, com a nota 9,41, que proferiu a leitura do significado do uniforme da Polícia Militar contido no regulamento de uniformes da Instituição.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



A cerimônia breve, mas de grande emoção, teve a presença de várias autoridades civis e militares. No discurso as autoridades como o prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinatto, o Comandante do 25º BPM/I Major PM Marcelo Cavalcante congratularam os formandos com palavras de incentivo e desejando sucesso.

Para abrilhantar este momento, o helicóptero Águia da Polícia Militar fez o sobrevoo pelo pátio da Escola de Formação de Soldados durante a interação e comemoração da tropa com a instrutores e família, foi um momento de muita emoção e que enalteceu ainda mais esta conquista.