FLÓRIDA: Inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Férias de Futsal 2025

A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer de Flórida Paulista, informou que nesta terça-feira (17), está sendo iniciada as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal de Férias Categoria livre 2025.

Desta forma está confirmada a realização do tradicional evento esportivo e estão abertas as inscrições para os dirigentes de equipes, que tem interesse em participar do tradicional Campeonato Municipal de Futsal Categoria livre.

Segundo a coordenação da competição floridense, só poderão participar equipes de Flórida Paulista e com participação de somente dois jogadores que não sejam residentes no Município.

Os jogos serão realizados durante a semana no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi e a forma de disputa e tabela serão divulgados assim que as inscrições se encerrarem.

Na foto, a equipe Posto Borges/ Escritório Cruzeiro do Sul, que foi o grande campeão este ano.