DIA DE FÚRIA: vítima mortas por agente penitenciário eram a ex-mulher dele e desafetos

Foi preso em flagrante ao se entregar na Delegacia Seccional de Presidente Prudente, no início da tarde desta segunda-feira, o agente da Penitenciária de Martinópolis, 43 anos, que cometeu, na manhã da mesma data, três assassinatos, nos municípios de Anhumas e Regente Feijó. Segundo a Polícia Civil, por motivos particulares, o autor teria matado, com disparos de arma de fogo na cabeça e no peito, a sua ex-companheira, 43 anos, e um desafeto no trabalho, 55 anos, ambos também agentes da mesma unidade prisional, além de um comerciante, 49 anos.

De acordo com o 14º GB (Grupamento de Bombeiros), em Regente Feijó, no bairro Malacrida, o autor assassinou a ex-namorada, identificada pela reportagem como Solange Paula de Oliveira, 43 anos, com um tiro na região do peito. A morte foi atestada no local dos fatos por um médico da ambulância municipal. O crime teria ocorrido após um desentendimento, sendo que o casal estava separado há cerca de 30 dias, indica a Polícia Civil. Seu sepultamento está previsto para 17h desta terça-feira, no Cemitério Municipal local.





A apuração indica que, na sequência, ainda em Regente Feijó, o homem teria se encontrado com o comerciante, Ricardo Alexandre Massaranduba, 49 anos, com quem tinha um desentendimento, o qual também foi alvejado na região da cabeça, no bairro Nosso Teto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima para a Santa Casa local, onde o óbito foi constatado. Seu enterro será às 11h, desta terça-feira, também no cemitério local.

Por fim, o acusado seguiu para Anhumas, onde procurou pelo agente penitenciário Marco Cesar Gomes Alves, 55 anos, “seu desafeto no trabalho”, conforme a Polícia Civil, que estava de folga, e também o matou com um tiro na cabeça. A equipe do 14º GB que atendeu a ocorrência informou a central da corporação que uma médica do pronto-socorro acompanhava a ambulância municipal e atestou o óbito no local. O sepultamento está marcado para esta terça-feira, em horário não divulgado até a publicação desta matéria.

Assuntos particulares



No fim da tarde desta segunda-feira, a Polícia Civil divulgou uma nota de esclarecimento “visando evitar rumores e alarmes à população e à classe de servidores públicos ligada diretamente à segurança pública”. “As mortes dos dois agentes penitenciários nas cidades de Regente Feijó e Anhumas, cujo autor também é um agente penitenciário, estão relacionadas com assuntos particulares, não se tratam de ataques contra agentes públicos”, frisou o órgão.

“A arma utilizada para o crime foi apreendida, sendo de propriedade particular do autor, que procurou, em seguida, o Plantão Policial em Presidente Prudente, onde se apresentou, restando preso em flagrante delito”, pontua a Polícia Civil.

Em nota, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) declarou que lamenta as mortes ocorridas e revelou que abriu procedimento apuratório para acompanhar os casos.