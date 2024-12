JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito eleito Neto Furini anuncia Cristiana Rigueira como futura diretora de Contabilidade

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

O prefeito eleito Neto Furini, juntamente com o vice-prefeito eleito Daniel Marques, apresentaram a futura diretora municipal de contabilidade para a gestão 2025/2028, que tomará posse no dia 1º de janeiro. A apresentação também foi feita através das redes sociais.

“Assim como fez o governador Tarcísio, vamos fazer uma grande revolução nas Contas Públicas de Junqueirópolis. A Prefeitura passará a priorizar o que realmente importa e naquilo que muda a vida do cidadão, a sua vida, cortando desperdícios de dinheiro público”, destacou o prefeito eleito. Para essa missão, escolhemos Cristiana Rigueira, que será a Diretora de Contabilidade”, anunciou o prefeito eleito.

Além de contadora e advogada, Cristiana Rigueira tem pós-graduação em gestão fiscal e planejamento tributário e em administração, planejamento e orçamento público.

De acordo com Neto Furini, ela conhece as finanças de Junqueirópolis como ninguém, trabalhando quase 20 anos no setor. “Tenho certeza que, com uma boa gestão fiscal, o dinheiro dos seus impostos, serão reinvestidos naquilo que é prioridade”, destacou o prefeito eleito.

“Transparência e eficiência. Cortar desperdícios e investir no que importa. Essa será nossa gestão contábil. Em Junqueirópolis, o seu imposto voltará para você em serviços públicos de qualidade”, afirmou Neto Furini.

Com a nomeação de Cristiana Rigueira que será a Diretora de Contabilidade, o prefeito eleito Neto Furini e o vice Daniel Marques nomeiam a quarta mulher a fazer parte da equipe de Governo da futura gestão de Junqueirópolis.