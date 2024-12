JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito, vice e vereadores eleitos são diplomados em cerimônia na Câmara Municipal

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, a Câmara Municipal de Junqueirópolis foi palco da cerimônia de diplomação dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos para a gestão 2025-2028. O evento marcou oficialmente a conclusão do processo eleitoral, com a presença de autoridades, colaboradores da Casa de Leis, familiares dos eleitos e representantes da imprensa local.

Durante a cerimônia, receberam seus diplomas o prefeito eleito Élio Furini Neto e o vice-prefeito eleito Daniel da Silva Marques, ambos representantes da coligação Novo Futuro para Junqueirópolis (Republicanos/União/MDB), com 6.545 votos.





A diplomação também oficializou os mandatos dos 9 vereadores eleitos, que comporão o Legislativo Municipal a partir de 2025.

Confira os nomes e partidos dos parlamentares: Anderson Neguin (UNIÃO) eleito com 1.963 votos, Adriano Lopes (UNIÃO) eleito com 790 votos, Edvaldo Carvalho (PL) eleito com 692 votos, Bruno da Ambulancia (PSDB) eleito com 458 votos, Samir Tino (PL) eleito com 416 votos, Renato Vieira (PL) eleito com 375 votos, Batata da Auto Elétrica (PSD) eleito com 344 votos, Elizeu Adriano (PSDB) eleito com 328 votos, Teresinha Regodanso (UNIÃO) eleita com 287 votos.



A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que a candidata ou o candidato foi efetivamente eleita ou eleito pelo povo e, por isso, está apta ou apto a tomar posse no cargo.

A entrega do diploma acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação, além da prestação de contas junto a Justiça Eleitoral.

O documento é indispensável para que os eleitos tomem posse em seus respectivos cargos na sessão solene que será realizada pela Câmara Municipal no dia 1º de janeiro de 2025 às 9h00, ocasião em que será instalada a Décima Nona Legislatura do Munícipio de Junqueirópolis (2025 a 2028).