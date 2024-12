Pacaembuense estará jogando a Taça São Paulo de Futebol

O jogador Vitinho de Pacaembu, após jogar e ficar em segundo lugar no Sub 17 da 3ª Copa “Luís Henrique” de futebol, referência na categoria de base de Pirapora, Minas Gerais, agora estará participando da aguardada 13ª edição da Taça São Paulo de Futebol, Sub 20, que ocorrerá em janeiro em São Paulo.

O evento, tradicionalmente conhecido por reunir talentos emergentes do futebol nacional, terá um brilho especial com a participação de Vitinho, que se destaca por sua habilidade e potencial.

Vitinho vem chamando atenção não apenas pelo seu desempenho em campo, mas também pelo comprometimento e dedicação ao esporte. Ele é considerado uma das promessas da equipe, e sua participação na Taça São Paulo é vista como uma grande oportunidade para mostrar suas habilidades em um cenário mais amplo. A competição não é apenas uma vitrine para o jovem, mas também uma chance de aprendizado e de enfrentar equipes de alto nível.

O Jogador e seus familiares deixam registrados seus agradecimentos ao Treinador Euzébio do Paraná que o levou para Minas Gerais. No dia 03 de novembro, Vitinho retornou para Minas para se juntar ao time que irá disputar a Taça São Paulo.