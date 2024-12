Homem é preso após roubar, estuprar e manter idosa de 77 anos em cárcere privado

Na data de ontem (17) por volta das 23h50 equipe de força tática do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior atendeu uma ocorrência de roubo via COPOM onde a vítima, uma idosa de 77 anos teria sofrido estupro após um indivíduo ter adentrado em sua residência em Panorama.

Ao chegar no local, equipe recebeu informações da vítima a qual disse que sua janela havia sido arrombada pelo autor, que em seguida, a estuprou em posse de uma faca, ameaçando-a.

A vítima também teve seu celular e uma quantia em dinheiro roubados.

Após prestado devido apoio à vítima, a equipe realizou diligências pela cidade e arredores, sendo encontrando o autor em Pauliceia, com as características informadas, e em sua posse, o celular da idosa.

Aos policiais, o autor (53 anos) confessou o crime e foi conduzido ao Plantão Policial de Dracena permanecendo preso à disposição da Justiça.