PARAPUÃ: Inauguração das obras de reforma e modernização do Estádio Municipal

No dia 8 de dezembro, em comemoração ao 79º aniversário de emancipação político-administrativa de Parapuã, foi realizada a entrega oficial da reforma do Estádio Municipal Afonso João Lopes.

A obra contou com um investimento total de R$ 2.000.000,00, sendo R$ 800.000,00 provenientes dos Governos Estadual e Federal e R$ 1.200.000,00 oriundos da Prefeitura de Parapuã, através de recursos próprios.

As melhorias realizadas incluíram: reforma e aumento dos muros ao redor do estádio; instalação de novo piso na área de circulação; reforma completa da arquibancada; construção de um novo bar e novos banheiros; reforma dos vestiários e substituição do gramado com a implementação de um sistema moderno de irrigação e drenagem.

Além disso, foram adquiridos equipamentos essenciais para a manutenção do estádio, como um mini trator roçador e uma máquina para pintura de linhas de campo.

A gestão de Gilmar e Milton Japonês encerra o mandato com chave de ouro, entregando à população uma obra muito aguardada por todos os munícipes.

O evento de inauguração foi marcado por uma brilhante apresentação da Banda Marcial Municipal de Parapuã e pela homenagem à família do ex-prefeito Afonso João Lopes, que dá nome ao estádio.