JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito eleito Neto Furini anuncia futura diretora de Licitação da Prefeitura

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

O prefeito eleito Neto Furini, juntamente com o vice-prefeito eleito Daniel Marques, apresentaram a futura diretora municipal de Licitação para a gestão 2025/2028, que tomará posse no dia 1º de janeiro. A apresentação também foi feita através das redes sociais.

“É preciso sempre fazer o certo com o recurso que sai do seu bolso! Uma gestão transparente, séria e honesta não é mais que obrigação e, muito além disso, uma gestão precisa de eficiência nos gastos públicos. Ou seja, investir da forma correta, transparente, ética e com mais resultados gastando menos”, destacou o prefeito eleito.

“Essa será uma das bases da nossa gestão fiscal, mas também de compras e contratações: ser eficiente. E com isso, tenho certeza que a futura Diretora de Licitação, Andressa Priscila de Oliveira Cazula, está capacitada”, anunciou Neto Furini.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

Formada em Direito, Andressa Priscila de Oliveira Cazula, prestou assessoria para o setor público, foi também Diretora de Licitações na Prefeitura de Dracena, e Supervisora do mesmo setor em Junqueirópolis. Ela trabalhou por oito anos junto com o ex-prefeito Hélio Furini, portanto tem bastante experiência e capacidade para os desafios de uma administração moderna, eficiente e transparente.

“Tenho certeza que ela já conhece e vai tornar a gestão de nossa Cidade ainda mais transparente e, claro, eficiente”, afirmou o prefeito eleito Neto Furini.

Com a nomeação de Andressa que será a Diretora de Licitação, o prefeito eleito Neto Furini e o vice Daniel Marques nomeiam a quinta mulher a fazer parte da equipe de Governo da futura gestão de Junqueirópolis.