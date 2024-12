JUNQUEIRÓPOLIS: Vereadora e ex-vice-prefeita Sofia recebe homenagem da Câmara Municipal

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

A Câmara Municipal de Junqueirópolis aprovou e entregou uma Moção homenageando a vereadora Sofia Rodrigues dos Santos, que deixa o legislativo a partir da próxima legislatura, que se inicia dia 1º de janeiro.

Sofia está completando trinta e seis anos de vida pública dedicados à Junqueirópolis, seja como vereadora e vice-prefeita.

Iniciou sua vida pública como vereadora na 10ª Legislatura, período de 1989 a 1992, sendo reeleita para a 11ª Legislatura, período de 1993 a 1996. Nas 12ª e 13ª Legislaturas, períodos compreendidos entre os anos de 1997 a 2004, foi eleita a vice-prefeita juntamente com o saudoso Prefeito Dr. Hélio Aparecido Mendes Furini.

Continuando a sua trajetória política, foi novamente eleita vereadora para a 14ª, 15ª e 16ª Legislaturas (2005 a 2008), (2009 a 2012) e (2013 a 2016).

Exerceu, ainda, com muita competência a presidência da Câmara no 1º biênio da 15ª Legislatura, período de 2009 a 2010. Novamente, juntamente com o saudoso prefeito Hélio Furini, foi eleita vice-prefeita na 17ª Legislatura (2017 a 2020) e por fim, eleita novamente vereadora para a 18ª e atual Legislatura (2021 a 2024). Portanto, foram 36 anos contínuos e ininterruptos desenvolvido nos mandatos de vereadora e vice-prefeita, honrando com dignidade os votos e a confiança da comunidade Junqueirópolense.

“Sofia, a nossa felicidade hoje é o resultado de tudo o que você fez ao logo desses anos, e a nossa Casa de Leis, é unanime em lhe apresentar esta singela homenagem em forma de moção de aplausos pelo seu espirito de trabalho e esperamos que ele sirva de exemplo e inspiração para os futuros parlamentares a serem escolhidos democraticamente pela nossa comunidade”, destacou a Moção entregue a vereadora que está se despedindo do legislativo.

De acordo com informações, Sofia lidera no Estado de São Paulo como a mulher que tem mais mandatos políticos.

A Moção entregue à Sofia, foi assinada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Junqueirópolis mostrando o carinho e respeito por ela.

Vale destacar que Sofia, é funcionária a muitos anos do Sindicato Rural de Junqueirópolis tendo também desempenhado um trabalho extraordinário em favor daqueles que labutam com a terra.