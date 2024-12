Pacaembu se despede de Antônio Carlos Luzetti, o “Luzetti da Imobiliária”

O falecimento ocorreu na manhã de hoje, em Paulicéia, enquanto ele desfrutava de momentos de lazer em um rancho, local que tanto amava.

Em conversa com nossa reportagem, a filha de Luzetti, Camila Luzetti, emocionada, compartilhou detalhes do ocorrido:

“Ele estava com minha mãe, quando começou a passar mal e caiu. A ambulância foi acionada imediatamente, mas, infelizmente, nada pôde ser feito. Meu pai partiu no lugar onde mais se sentia feliz e amava, no rancho”, disse Camila.

Conhecido por seu jeito humilde, generoso e por tratar a todos com cordialidade, Luzetti construiu um legado de amizade e respeito em Pacaembu. Muitos dos que o conheceram destacam sua dedicação aos serviços imobiliários e o carinho com que se relacionava com clientes e amigos.

Nas próximas horas, nossa equipe trará atualizações sobre o velório e o sepultamento de Luzetti, para que familiares e amigos possam prestar suas últimas homenagens.

Expressamos nosso profundo pesar e solidariedade à família Luzetti. Que Deus o receba em sua eterna glória e conforte os corações enlutados.