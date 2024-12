Acidente com ônibus, carreta e carro deixa ao menos 26 mortos em Minas Gerais

Pelo menos 26 pessoas morreram em um acidente ocorrido por volta das 3h30 da madrugada deste sábado, na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O ônibus, da empresa ENTRAM, havia saído do Terminal Tietê, em São Paulo com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, e ao todo transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção após um pneu estourar. Ele faleceu no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos uma das vítimas é uma criança.

Segundo informações da PMMG, o veículo invadiu a contramão da BR-116, e colidiu contra uma carreta carregada de blocos de pedras. Após a batida, o ônibus pegou fogo e saiu da pista, 13 pessoas saíram com vida do acidente e foram levadas para atendimento médico pelo Samu. Há possibilidade de que o número de mortos seja maior e, de acordo com a PRF, a maioria dos corpos foi carbonizada.

Um veículo de passeio que vinha atrás também colidiu com o ônibus, mas os três ocupantes saíram com vida. O motorista da carreta fugiu do local e é procurado pela PRF.

Equipes de bombeiros, PRF e perícia estão no local, com a perícia de Governador Valadares a caminho para apoiar os trabalhos. Informação foi confirmada ao GLOBO pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo o Tenente Alonso Vieira Júnior, os bombeiros usam um guincho para destombar o ônibus e acessar o fundo do veículo.

Nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que determinou a mobilização total das forças do estado para o atendimento do acidente. De acordo com a publicação, as aeronaves do gabinete do governador serão usadas para deslocar equipes para Teófilo Otoni.

Devido ao acidente, a pista na altura do KM 285 da BR-116, em Teófilo Otoni, chegou a ficar totalmente interditada. A PRF informou ao GLOBO que, por volta das 10 horas, a pista foi parcialmente liberada em sistema de parede.

A tragédia ocorreu em uma rodovia que lidera o ranking de fatalidades no Brasil. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-116 foi a mais letal do país em 2023, com 559 mortes registradas. Destas, 155 ocorreram em Minas Gerais.

Um levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) aponta Minas Gerais como o estado com o maior número de mortes em estradas. Entre novembro de 2022 e outubro de 2023, foram registradas 712 vítimas fatais, representando 12% de todos os óbitos ocorridos no país. Esse dado reforça a posição do estado no ranking de fatalidades nas rodovias brasileiras.