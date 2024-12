FLÓRIDA: Parceria entre Lions Clube e Pastoral Social entregam cestas de Natal

O Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade, em parceria com a Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, realizou uma importante ação solidária com a entrega de dezenas de cestas de Natal.

A preparação das cestas envolveu uma verdadeira força-tarefa. Voluntários do Lions Clube e da Pastoral Social dedicaram horas organizando os produtos e montando as cestas. Cada detalhe foi pensado para garantir que as famílias recebessem não apenas alimentos, mas também uma mensagem de carinho, respeito e esperança.

As cestas, compostas por itens de primeira necessidade e produtos típicos de Natal, visam proporcionar um final de ano mais alegre e digno a diversas famílias da comunidade floridense. Além de alimentos essenciais, as cestas trazem um toque natalino, garantindo momentos de celebração e união em um período especial do ano.

A parceria entre o Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade e a Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora Aparecida tem um papel fundamental em atender as necessidades da população local, promovendo ações que fazem a diferença na vida dos floridenses. Com o apoio de voluntários e a colaboração da comunidade, essa iniciativa solidária continua a fortalecer os laços de amizade e ajuda mútua em Flórida Paulista.