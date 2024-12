LUCÉLIA: Centro Espírita Allan Kardec entrega 100 cestas de Natal

O Centro Espírita Allan Kardec de Lucélia realizou na tarde de terça-feira (17) a entrega de 100 cestas de Natal para famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação, que visa proporcionar um Natal mais digno e acolhedor para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, é parte do compromisso da instituição em ajudar a comunidade local.

As cestas, compostas por alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e produtos típicos da ceia natalina, foram arrecadadas por meio de doações feitas por frequentadores da instituição e por moradores da cidade. A entrega aconteceu em diversos bairros de Lucélia, com a colaboração de voluntários que se dedicaram para garantir que as cestas chegassem às famílias mais necessitadas.

A ação faz parte da “Campanha Natal Sem Fome”, promovida anualmente pelo Centro Espírita Allan Kardec. Ao longo dos anos, a campanha tem sido fundamental para ajudar a transformar a realidade de muitas pessoas em situação de risco, trazendo mais esperança e dignidade neste período festivo.