Floridense Rita Bovi é campeã do Brasil Ladies Cup pelo Grêmio

A jogadora nascida em Flórida Paulista, Rita Bove, conquistou no último domingo (22), seu segundo título na temporada junto ao Grêmio, o Brasil Ladies Cup.

Brasil Ladies Cup é uma importante competição no futebol feminino, onde movimenta importantes clubes do Brasil e do Mundo, tendo participações esse ano de clubes como River Plate da Argentina, Pumas do México e da seleção do Paraguai.

A campanha das conhecidas Gurias Gremistas começou com o empate em 0 a 0 contra o Sport, após isso elas conseguiram uma grande vitória em 3 a 0 com o Athletico-PR, depois encerraram a primeira fase com o w.o. devido a um caso de injúria racial das argentinas do River Plate, onde a equipe gremista se recusou a continuar a partida devido a esse caso. A jogadora Rita Bove entrou e disputou dois jogos desses três da primeira fase.





Na final o Grêmio enfrentou o Bahia e após um empate em 1 a 1, a Gurias Gremistas foram campeãs ganhando por 2 a 1 nas penalidades.

Rita Bove mais uma vez entrou em jogo no segundo tempo, e teve papel importante comandando o meio campo de sua equipe.

Esse torneio foi de suma importância para Rita Bove, pois ela voltou a atuar depois de uma lesão que a afastou por grande parte da atual temporada, ela recentemente renovou seu contrato com o Grêmio para 2025, e a torcida é que ela continue jogando bem e ganhando títulos.