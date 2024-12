“Futebol das Estrelas” reúne jogadores profissionais em Junqueirópolis nesta sexta-feira

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS



O jogador Rodrigo Caio será uma das atrações da segunda edição do “Futebol das Estrelas”. O jogo solidário reunirá o zagueiro do Grêmio e outros atletas profissionais nesta sexta-feira (27), às 19h30, no Estádio Municipal Raphael Capelli, em Junqueirópolis.

Além do defensor dracenense, o conterrâneo Tatinho, do futsal do Sporting, de Portugal, confirmou presença, assim como o zagueiro Jesiel, do Kawasaki Frontale, do Japão, e de Teodoro Sampaio.

Também deve estar presentes os junqueiropolenses Paulo Vitor e Willian Oliveira, volantes do Atlético-MG e Vitória, respectivamente.

O ingresso custa R$ 10. Crianças a partir de 7 anos pagam. Haverá venda de entradas no estádio, perto da hora do evento.

Conforme a organização, a renda será revertida a instituições que oferecem acolhimento para crianças e adolescentes e outra destinada a proteger mulheres vítimas de violência.

Pontos de venda

Em DRACENA: Brink Sports e Trilogia;

Em JUNQUEIRÓPOLIS: Auto Posto Flex, Supermercado Tamoyo Flex e Pastelaria Mão na Massa.