JUNQUEIRÓPOLIS: Santa Casa conclui implantação do sistema de energia fotovoltaica

Informe Santa Casa de Junqueirópolis /Foto: Reprodução/Facebook

A Irmandade da Santa Casa de Junqueirópolis anunciou a conclusão da instalação de um sistema de energia fotovoltaica em suas instalações, uma conquista significativa que traz benefícios tanto financeiros quanto ambientais. A nova estrutura não apenas irá gerar economia, mas também proporcionará uma fonte de energia limpa, alinhando a instituição aos avanços sustentáveis e tecnológicos.

Com os recursos economizados na conta de energia elétrica, a instituição poderá direcionar mais investimentos para áreas prioritárias, como aquisição de novos equipamentos, capacitação de profissionais e melhorias na infraestrutura.

A diretoria da Santa Casa aproveita a oportunidade para agradecer publicamente ao deputado estadual Rogério Santos pela indicação e liberação do investimento que possibilitou a concretização desse projeto. A conquista também contou com o apoio fundamental da Loja Maçônica Acácia de Junqueirópolis e do Clube das Acácias de Junqueirópolis, que contribuíram com a complementação financeira necessária.

A diretoria expressa, ainda, sua gratidão à população, que tem se mostrado ativa e participativa nas iniciativas solidárias promovidas ao longo dos anos, reforçando a importância do envolvimento comunitário para o sucesso de projetos como este.

Com essa iniciativa, a Santa Casa de Junqueirópolis reafirma seu papel como instituição modelo na região, capaz de aliar tecnologia, sustentabilidade e cuidado humanizado, sempre em benefício da saúde e bem-estar da população.

