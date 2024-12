Rapaz é preso com moto sem placa e simulacro de arma de fogo em Presidente Prudente

De acordo com o documento policial, as complicações da fratura na perna do jovem foram atribuídas à colisão com a viatura, segundo relatório médico preliminar. Além disso, o Boletim de Ocorrência afirmou que “a ação dos policiais foi pautada pelo princípio da defesa legítima, com o objetivo de neutralizar uma ameaça percebida como grave e imediata” e que o simulacro apreendido “reforça a plausibilidade do relato dos agentes de segurança quanto à impressão de que o suspeito estava armado”.