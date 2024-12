Atleta de Pacaembu participará da Corrida de São Silvestre em São Paulo

O atleta pacaembuense Edvaldo Rodrigues, de 51 anos, se prepara para mais um marco em sua carreira. Com uma impressionante coleção de 60 troféus e 70 medalhas conquistados em competições de atletismo, Edvaldo é reconhecido por sua dedicação, desempenho e paixão pelo esporte.

Agora, o corredor inicia uma nova fase de sua jornada esportiva com o apoio de uma empresa de suplementos alimentares, que será sua parceira nas próximas temporadas. Essa colaboração, somada ao incentivo de amigos, tornou possível a realização de um grande sonho: participar da 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional prova de rua do Brasil.

O tradicional evento, que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2024, reúne atletas de todo o mundo nas ruas da cidade de São Paulo para um percurso de 15 quilômetros. Mais do que uma competição, a São Silvestre é um momento de celebração e superação, marcando o encerramento da temporada para Edvaldo Rodrigues e muitos outros competidores.

Com seu histórico de conquistas e determinação, o atleta pacaembuense promete representar Pacaembu com orgulho e mostrar, mais uma vez, a força e o talento que o destacam no cenário esportivo.

A comunidade de Pacaembu certamente estará torcendo pelo sucesso de Edvaldo nesta grande jornada.