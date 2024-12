Com investimento de mais de R$ 1 mi, ciclovia ligando Lucélia à Adamantina deverá ser executada em 2025

O projeto da ciclovia que vai ligar as cidades de Lucélia e Adamantina está em fase final de tramitação, conforme informou a prefeita Tati Guilhermino ao jornalismo Folha Regional.

Com uma extensão de mais de 2 km, a obra está prevista para ser executada em 2025, com um investimento total de R$ 1.192.097,06, provenientes do Governo do Estado de São Paulo, além de uma contrapartida municipal de R$ 171.198,89, que será custeada pela Prefeitura de Lucélia.

Segundo a prefeita Tati Guilhermino, o projeto da ciclovia já teve todas as documentações necessárias enviadas e aprovadas pelo Fundo de Interesses Difusos (FID), e agora o município aguarda os últimos trâmites para a liberação da verba.

Em entrevista à nossa reportagem, a prefeita se mostrou otimista com o andamento do processo e afirmou que está confiante de que a licitação para a obra seja realizada logo no início de 2025.

“Estamos muito satisfeitos com o avanço do projeto, que trará mais segurança e qualidade de vida para nossos munícipes e para quem transita entre Lucélia e Adamantina. A ciclovia vai beneficiar tanto os ciclistas quanto a comunidade como um todo, ao melhorar a infraestrutura urbana da nossa cidade”, destacou Tati Guilhermino.

Com mais de 2 km de extensão, a ciclovia será uma importante alternativa de transporte para ciclistas que circulam diariamente entre as duas cidades e nas localidades vizinhas. A obra visa não apenas incentivar o uso de bicicletas, mas também melhorar a segurança da vicinal Lucélia / Adamantina.

OBRA AGUARDADA

A reportagem do jornal e site Folha Regional, havia recebido preocupação dos moradores de Lucélia quanto a execução desta obra que há muito tempo é aguardada.

Desta forma, a reportagem conversou pessoalmente com a prefeita Tati Guilhermino que confirmou a execução da mesma no próximo ano.