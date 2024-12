IRAPURU: Padre informa retomada da associação para conclusão do Asilo Lar Santa Genoveva

O padre Angelo José Biffe da Paróquia Santa Genoveva através de um comunicado informou a retomada das atividades da associação do asilo, visando a conclusão do Asilo Lar Santa Genoveva de Irapuru.

“Após alguns anos parados, estamos em processo de retomada das atividades da associação do asilo. Há alguns meses, uma equipe tem se reunido para rezar e pensar na retomada das atividades. Uma ideia é clara: não vamos olhar para trás, mas para o futuro, para a conclusão da obra e início das atividades do asilo”, ressaltou o padre.

De acordo com o comunicado, a escritura do terreno, lavrada e devidamente registrada, está, por enquanto, em nome da Mitra Diocesana até que seja possível transferir para a associação.

Seguindo orientação do advogado especialista na área, foi pedido à Justiça a nomeação de um administrador provisório, que foi nomeada Solange Pigozzi, a fim de regularizar as pendências, até a convocação de Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria, sendo que a paróquia tem assumido essas despesas iniciais.

Foi informado que a obra está 90% concluída, faltando a parte elétrica, hidráulica, poço artesiano, pintura, fossas e alguns reparos necessários. “É claro que faltam todos os móveis, cozinha, camas e demais utensílios”, ressaltou.

“Fazemos um apelo à comunidade e às pessoas de boa vontade para que colaborem com o asilo mensalmente, como se fez no início, através de carnês. Precisaremos de recursos financeiros para dar andamento às atividades. A partir do próximo final de semana, no final das missas, haverá pessoas fazendo o cadastro para os que desejam assumir este compromisso, ofertando uma doação mensal”, informou o padre Angelo Biffe.

“Peço, em nome da comissão provisória, um voto de confiança à comunidade irapuruense. Este projeto é um sonho da comunidade. Queremos acolher, com amor, nossos idosos, que estão instalados em outras casas na região, após o desmantelamento do antigo asilo. Façamos isso por eles”, finalizou o comunicado do padre.