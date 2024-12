Tupã sedia a Copa São Paulo de Futebol Junior e a estreia é dia 3 de janeiro

Mais uma vez a estância turística de Tupã será uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, organizada pela Federação Paulista de Tupã, desta vez na 55.ª edição. A competição, no período de 2 a 25 de janeiro, terá sete fases.

A primeira fase vai ser disputada por 128 clubes, divididos em 32 grupos, que jogarão entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para a segunda fase os dois clubes com o maior número de pontos ganhos em cada grupo.

A segunda fase será disputada por 64 clubes classificados na primeira fase.

Com exceção da primeira fase, todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board-IFAB.

Somente poderão participar atletas previamente registrados por seu clube, junto à entidade de administração do desporto à qual o clube seja filiado e que tenha seu registro publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até o dia 7 de outubro de 2024. Terão condição de jogo os atletas nascidos nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

O Tupã Futebol Clube integra o Grupo 9 e sua estreia na primeira fase acontece no próximo dia 3 de janeiro, sexta-feira, às 13 horas, no Estádio Municipal “Alonso Carvalho Braga”, contra o Brasiliense SAF do Distrito Federal. A outra partida, às 15h15min, reunirá CRB de Alagoas e EC Água Santa/SP.

No dia 6 de janeiro, segunda-feira, o Tupã FC enfrenta o EC Água Santa, às 13 horas, e o Brasiliense SAF encara o CRB Alagoas, às 15h15min.

Posteriormente, no dia 9 de janeiro, quinta-feira, o Tupã FC jogará contra o CRB de Alagoas, às 15h15min. Antes, às 13 horas, atuam EC Água Santa e Brasiliense SAF.

A fanática torcida do tricolor tupãense aguarda com expectativa os jogos do importante evento da FPF, devendo comparecer em bom número de torcedores no “Alonsão” para prestigiar.