PACAEMBU: Prefeito, vice e os nove vereadores tomam posse

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, ocorreu a cerimônia de posse dos eleitos no município de Pacaembu. O evento, realizado na Câmara Municipal às 9h, marcou o início de um novo mandato para o prefeito reeleito João Francisco (PL) e sua vice-prefeita Bete Gratão (PL).

Também tomaram posse os nove vereadores eleitos e reeleitos no pleito de 6 de outubro de 2024, sendo eles: Mará (MDB), Walter da Farmácia (MDB), Dony (União), Nelsinho (PL), Jóice Fonseca (União), Professor Danilinho Personal (Podemos), Paula Tabuse (MDB), Nelsão (PSD) e Itiara Enfermeira (Podemos).

Durante a solenidade, também foi realizada a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. Por meio de votação em cédulas, os vereadores elegeram os responsáveis pelos cargos de presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, além das comissões permanentes.

A composição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal ficou assim definida:

Presidente: Jóice Fonseca (União)

Vice-Presidente: Nelsão (PSD)

1º Secretário: Professor Danilinho Personal (Podemos)

2º Secretário: Dony (União)

Após a sessão solene na Câmara Municipal, foi realizada a posse oficial do prefeito João Francisco e da vice Bete Gratão no Paço Municipal, que contou também com a presença dos vereadores, familiares dos eleitos e grande número de pessoas.