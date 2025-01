PARAPUÃ: Prefeito Milton, vice-prefeito Beto Gimenes e vereadores são empossados

No dia 1º de janeiro, aconteceu a posse do prefeito Milton Mitio Iwayama e do vice-prefeito Carlos Alberto Rodrigues Gimenes (Beto), eleitos para liderar a administração municipal nos próximos quatro anos. A cerimônia, que contou com a presença de autoridades locais, vereadores, lideranças comunitárias e a população, também marcou o início da 19ª Legislatura Municipal.

Em seu discurso de posse, o prefeito Milton Mitio Iwayama destacou o compromisso de sua gestão com o progresso e o bem-estar da população de Parapuã. Ele enfatizou a importância da continuidade de projetos estruturantes, como o fortalecimento da saúde pública, educação de qualidade, e investimentos em infraestrutura, especialmente no desenvolvimento do Distrito Industrial às margens da SP-294.

A cerimônia também deu posse aos vereadores eleitos para a nova legislatura, sendo eles: Andreia Tabaco (PL), André Molina (PRD), Carlinho Trintin (PP), Léla (PDT), Marcia do Valdeir (PL), Mariane Enfermeira (REPUBLICANOS), Ney Temporim (PDT), Paulinho (REPUBLICANOS) e Rick do Marquinho (PP).

Unidos, Executivo e Legislativo prometem atuar em harmonia, visando promover um governo transparente, eficiente e voltado ao crescimento sustentável de Parapuã.