Encontro em Adamantina define novo presidente do consórcio da AMNAP

O gestor de Queiroz, Walter Rodrigo da Silva, é o novo presidente do consórcio, enquanto o prefeito de Irapuru Ademar Calegão é o vice. No fim do ano passado, ficou definido que a prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Morena, é a nova presidente da AMNAP.

A Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista é composta por 33 municípios, abrangendo desde Queiroz até Panorama/Paulicéia.

Já o consórcio tem como objetivo prestar serviços aos municípios, viabilizar convênios estaduais e federais, além de promover compras coletivas, possibilitando a redução dos custos médios de produção de um produto ou serviço quando a quantidade demandada aumenta.