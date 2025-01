FLÓRIDA: Professor Rafael encerra mandato como presidente da Câmara com devolução de recursos e reforma do prédio

O vereador Professor Rafael, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista no biênio 2023/2024, encerrou seu mandato na liderança do legislativo no dia 31 de dezembro.

Em entrevista ao jornal e site Folha Regional, o vereador destacou que seu mandato foi pautado pela agilidade no trabalho legislativo e pela priorização do uso correto e eficiente dos recursos públicos. Durante os dois anos como presidente, Professor Rafael conseguiu economizar parte da verba destinada ao legislativo, resultando na devolução de recursos significativos ao Executivo Municipal.

No último ano, foi devolvido mais de R$ 195 mil aos cofres da Prefeitura. O repasse foi realizado no dia 30 de dezembro, sendo fruto de uma gestão focada em transparência e economia. Além disso, um importante investimento foi realizado em 2024: a aquisição de um veículo 0 km para a Câmara Municipal, com o objetivo de oferecer mais autonomia aos vereadores no desempenho de suas funções.

Outro marco da gestão de Professor Rafael foi o início das obras de reforma e revitalização do prédio da Câmara Municipal, no final de dezembro. A reforma está sendo conduzida por uma empresa especializada e inclui a troca de pisos danificados, manutenção estrutural em diversos pontos, além de pintura interna e externa.

“Busquei na presidência atender da melhor forma possível a população e garantir a independência e a força do legislativo floridense. Agradeço o apoio e parceria de todos os vereadores e também dos servidores da Câmara Municipal”, declarou o vereador.

Vale ressaltar que o vereador Professor Rafael foi o candidato mais votado na última eleição em Flórida Paulista e assumiu o seu segundo mandato no legislativo floridense no dia 1º de janeiro.