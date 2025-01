Grave acidente entre caminhões deixa um motorista morto

Por volta das 17 horas deste sábado, 4, um violento acidente envolvendo a colisão traseira entre dois caminhões resultou na morte de um dos motoristas. A vítima, que ficou presa nas ferragens, não teve a identidade revelada.

A ocorrência foi registrada no quilômetro 614 da rodovia, no sentido leste, entre o pontilhão e a saída para Presidente Venceslau. Equipes de resgate estão no local, trabalhando intensamente para remover o corpo e liberar o trecho, que apresenta trânsito lento e congestionado.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu quando um dos caminhões, que transportava carga pesada, freou abruptamente devido a um obstáculo na pista, levando à colisão traseira. O impacto foi tão forte que o motorista do segundo caminhão ficou preso nas ferragens, vindo a óbito no local.

Equipes de emergência, incluindo bombeiros, polícia rodoviária e serviço de atendimento médico, foram acionadas imediatamente e trabalharam para remover o corpo da vítima e realizar a limpeza da via. As autoridades também estão realizando uma análise detalhada do local para determinar as causas exatas do acidente.