LUCÉLIA: ACE divulga sorteados da promoção do comércio “Show de Prêmios Fim de Ano”

A campanha “Show de Prêmios Fim de Ano” realizada pela ACE – Associação Comercial e Empresarial de Lucélia foi concluída no último sábado, dia 04 de janeiro.

Na ocasião foi realizado o sorteio dos ganhadores dos vales compras aos consumidores que compraram no comércio luceliense, nos estabelecimentos participantes da promoção.

Conheça os 28 vencedores, cada um premiado com um vale compras no valor de R$200,00.

1º Alcides Pereira Bernardes – Á Baronesa Calçados

2º Isamara Bassani de Oliveira – Anjos Enxovais

3º Joice Aldigueri – Central Materiais para construção

4º Nicoli Fernandes – Doce Maria

5º André Luiz Soares Casimiro – Farmácia Droga Lira

6º Adrieli Tamara – Farmácia Droga Lira

7º Lucineia Zanotto – Fundo Viver

8º Mariana C S. Furtado – Gente Pequena

9º Aline C dos Santos Bertim – Hasegawa Materiais p/ Construção

10º Cristiana Calixto Viana – Hasegawa Materiais p/ Construção

11º Moacir Carlos Ferrari – Luana Movéis

12º Luana Bocardi – Maria Bonita Kids

13º Judithe Jorge da Silva – Moda Intima

14º Franciele Daiane – Ótica e Relojoaria Confiança

15º Sergio A. do Nascimento – Ótica Veja

16º Maria Aparecida de Souza – Studio Hair Patricia Parra

17º Sonia Regina Queiroz – Predileta Modas

18º Jorgina Maria Fernandes Lima – Rainha Enxoval e Confecções

19º Agnaldo A. Machado – Real Movéis

20º Paulo R. Alonso – Real Movéis

21º Maria Julia B Bononi – Restaurante e Pizzaria Capri

22º Mirian Helena Chuman – Supermercado Santa Terezinha

23º Marilena Vicente – Supermercado Santa Terezinha

24º Walter da Silva – Supermercado Santa Terezinha

25º Eliethe M. Santos – Supermercado Santa Terezinha

26º João O. Duarte – Supermercado Santa Terezinha

27º Nicoli Fernandes – V8 Calçados

28º Luiz Carlos Chuman – Word Celulares

A ACE de Lucélia agradece a participação de todas as empresas e clientes que contribuíram para o sucesso desta campanha.