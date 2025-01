Prefeitura de Adamantina realiza pesquisa de satisfação para avaliar o transporte urbano no município

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, está realizando uma pesquisa de satisfação com o objetivo de avaliar o transporte urbano no município. Para participar, basta acessar o site www.adamantina.sp.gov.br e clicar na janela que indica a realização.

A pesquisa questiona a frequência com que o usuário utiliza o transporte público, o motivo, faixa etária e, ainda, sobre a pontualidade, a frequência dos ônibus, com relação ao intervalo entre as viagens, limpeza e conservação dos veículos e a educação e o atendimento dos motoristas e cobradores.

Há ainda um campo disponível para que o munícipe ainda pontue o que ele gostaria que fosse melhorado no serviço. Os interessados podem responder aos questionamentos de forma anônima.