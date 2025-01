Engenheiro mecânico de Prudente morre em grave acidente em Portugal

O engenheiro mecânico Pedro Tiago Barnabé Lomas, de 29 anos, natural de Presidente Prudente, morreu em Lisboa, em Portugal, após não conseguir controlar uma moto e bater a cabeça contra a pilastra de um muro.

De acordo com o pai do jovem, o advogado Dorival Alcântara Lomas, o engenheiro estava morando em Portugal já havia um ano e meio e prestava serviços para uma fábrica automobilística na Alemanha.

Pedro havia ido a Lisboa para passar as festas de fim de ano.

“Um dia antes, ele havia me ligado para desejar um feliz Ano Novo e disse que estava muito bem no trabalho, que havia conseguido levar o dinheiro para comprar um apartamento em Portugal, que era seu sonho”, relatou o advogado.





Conforme Lomas, o acidente ocorreu em 1º de janeiro, por volta das 14h, quando o filho tentou ligar a motocicleta e o veículo não funcionou devido à baixa temperatura.

Para fazer o veículo funcionar, ele teria tentado “dar um tranco e a moto saiu em carreira”.

Entretanto, Pedro não conseguiu controlar a motocicleta, vindo a cair e bater a cabeça na pilastra de um muro.

o advogado pontuou que ainda está tentando trazer o corpo do filho para o Brasil e a previsão de chegada é na madrugada deste sábado (11).

“Contratamos uma funerária em São Paulo, que tem um parceiro em Portugal. Então, por ora, está tudo encaminhado e informaram que o corpo do meu filho chega ao Brasil no dia 11, às 3h30”, informou.





A missa de sétimo dia da morte do engenheiro foi celebrada na noite desta quarta-feira (8), na Paróquia de São José, na Vila Santa Helena, em Presidente Prudente.

“Ocorreu um clima de grande emoção para as duas famílias [Barnabé e Lomas], tem sido um momento de muita dor e saudades do meu filho, que partiu desta vida para uma vida muito melhor junto a Deus. Isto causa dor em toda família. Já realizamos a missa de sétimo dia e ainda não conseguimos realizar o sepultamento. Geralmente acontece o contrário, sepulta o corpo e depois há a missa”, afirmou o pai do engenheiro ao g1.

O advogado ainda completou que espera conseguir realizar o velório na funerária Interplan e o sepultamento no próximo domingo (12), em Presidente Prudente.

CARREIRA

Pedro Tiago Barnabé Lomas era filho de Dorival Alcântara Lemos e Lucimara Barnabé, enteado de Eliane Dias Campos e irmão de Felipe Mateus Campos Lomas.

Pedro era solteiro e não tinha filho.



Segundo o advogado, o filho cursou o ensino médio na Escola Estadual Professora Maria Luiza Formozinho Ribeiro, na Vila Charlote, em Presidente Prudente, e saiu de casa para estudar na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), em São José dos Campos (SP).

Ele cursou engenharia mecânica na Faculdade Anhanguera, em São José dos Campos, e se especializou em engenharia robótica.

Além disso, o jovem trabalhou um ano nos Estados Unidos.