Mulher morre em grave acidente

Na manhã de hoje, uma mulher morreu vítima de acidente em Dracena.

A motociclista trafegava pela Vicinal João Araújo no sentido Aeroporto-Cidade quando foi atingida na traseira por um veículo Ford Belina, com placas de Urupês/SP.

O impacto arremessou a vítima ao solo, resultando em ferimentos graves que levaram ao seu falecimento no local.

Ambos os envolvidos no acidente são residentes de Iandara.

A vítima, a senhora Nadir, era bastante conhecida na cidade, trabalhando na limpeza de túmulos no Cemitério Municipal de Dracena.

As Polícias Militar e Técnica estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação, que determinarão as causas exatas do acidente.