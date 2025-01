Jovem de 23 anos morre após colisão entre carro e moto

Uma motociclista de 23 anos, identificada como Aira Giovana Diavoc, da cidade de Tupã, morreu na tarde deste domingo vítima de um acidente na rodovia SP-294.

A moto que ela pilotava foi atingida por um carro, cujo motorista tentou desviar de uma ave.

O acidente ocorreu no trecho entre Pompeia e Quintana. Pelo que foi apurado, o motorista de um carro modelo T Cross, trafegava pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quando tentou desviar de uma ave da espécie seriema, que estava sobre a pista.

O carro acabou batendo contra a motocicleta que trafegava no sentido contrário. Com o violento impacto, a motociclista morreu no local.

Duas pessoas que estavam no automóvel sofreram ferimentos leves.

A Polícia Civil vai investigar todos os detalhes da colisão.

Um internauta que passava pelo local logo após o acidente, informou que o automóvel era ocupado por um casal de idosos. “O Motorista estava sangrando muito e aguardando ambulância”, relatou.

Ambos estavam tristes e inconformados com a colisão. Equipes de emergência e da concessionária que administra o trecho prestaram atendimento e sinalizaram a via, que teve o tráfego parcialmente interrompido durante o trabalho das equipes.