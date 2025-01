FLÓRIDA: Festival de Verão Infantil continua no Centro Esportivo para crianças de 6 à 12 anos

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Flórida Paulista está realizando a primeira edição do “Festival de Verão Infantil”.

O evento iniciado na segunda-feira (13), já contou com uma ótima participação de crianças e as atividades. Já nesta terça-feira (14), o número de crianças foi ainda maior. “Isso mostra que o evento veio de encontro as necessidades de proporcionar lazer e esportes para os pequenos, que estão se divertindo bastante”, de acordo com o professor Sócrates.

A programação é ampla e variada, incluindo jogos, danças, gincanas, brincadeiras folclóricas, circuitos esportivos e muito mais. Cada dia será repleto de atividades que visam entreter e educar as crianças.

As atividades do Festival de Verão Infantil têm início diariamente às 08h00 e se estenderão até às 10h00. O evento é voltado para crianças com idades entre 6 e 12 anos, sendo totalmente gratuito. A escolha do horário da manhã foi pensada para proporcionar maior conforto aos participantes, considerando as altas temperaturas do período da tarde.

O evento que prossegue até sexta-feira, dia 17 de janeiro, está sendo realizado com o apoio e participação dos professores e tem o total suporte da administração municipal, garantindo um ambiente seguro e bem estruturado para todas as crianças participantes.

De acordo com o secretário Fausto Tavoloni, o Festival de Verão Infantil acontece no Centro Esportivo Municipal “Dr. Hiroshi Osaki” que conta com uma ótima estrutura, preparado para diversas modalidades esportivas, com segurança e conforto para os participantes.

A primeira edição do “Festival de Verão Infantil” de Flórida Paulista conta com o apoio e cobertura jornalística do jornal e site Folha Regional.