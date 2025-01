Vereadores de Lucélia se reúnem com direção da Santa Casa

Na noite de segunda-feira, 6 de janeiro, vereadores da Câmara Municipal de Lucélia participaram de uma reunião com a equipe da direção da Santa Casa de Misericórdia.

O encontro teve como objetivo a apresentação de um relatório detalhado sobre as atividades desenvolvidas pelo hospital, bem como as principais necessidades e desafios enfrentados pela instituição.

Durante a reunião, a equipe da Santa Casa forneceu um panorama completo das operações, destacando informações cruciais sobre a situação financeira atual, as reformas em andamento no prédio, e os projetos futuros planejados para melhorar os serviços oferecidos à população. Questões como a aquisição de novos equipamentos, manutenções necessárias e a ampliação de serviços também foram discutidas.

Os vereadores presentes manifestaram grande interesse e comprometimento em colaborar com a Santa Casa, reconhecendo a importância vital do hospital para a comunidade local. Os vereadores ressaltaram que a nova legislatura está empenhada em apoiar iniciativas que garantam um atendimento de qualidade à população, buscando soluções conjuntas para os desafios apresentados.

A reunião foi considerada muito produtiva por ambas as partes, uma vez que permitiu um diálogo aberto e transparente sobre a realidade enfrentada pela Santa Casa. A direção do hospital expressou gratidão pelo interesse dos vereadores em entender as necessidades da instituição e trabalhar em parceria para superá-las.

Com essa aproximação, espera-se que a Câmara Municipal possa contribuir de maneira significativa para a melhoria dos serviços prestados pela Santa Casa, beneficiando diretamente os cidadãos de Lucélia.