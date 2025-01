Floridense Rita Bove acerta com o Botafogo do Rio

A floridense Rita Bove foi anunciada oficialmente pelo Botafogo do Rio de Janeiro para a disputa das competições de 2025 no futebol feminino. Esta será a primeira vez que a atleta irá atuar no futebol carioca, após uma temporada de sucesso no Grêmio de Porto Alegre, onde se destacou em 2024 com dois títulos, sendo campeã Gaucha e do Torneio Brasil Ladies Cup.

Em suas redes sociais, Rita Bove compartilhou sua felicidade ao vestir a camisa do “Glorioso”, o Botafogo, e expressou sua empolgação para o novo desafio.

A chegada de Rita Bove ao clube carioca é vista como um grande reforço para o time, que já está se preparando para as principais competições de 2025. Com sua experiência e talento, a atleta promete agregar qualidade ao elenco do Botafogo nas disputas do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro.

Já com a presença da atleta floridense, a equipe de futebol feminino do Fogão iniciou nesta segunda-feira (13), as atividades no CT Lonier visando o calendário 2025.

Rita Bove é um orgulho de Flórida Paulista com passagens por grandes equipes do futebol feminino, entre elas São José, Santos, Cruzeiro, Gremio e Seleção Brasileira, tendo na carreira diversos títulos.

No final do ano Rita Bove esteve em Flórida Paulista com os seus familiares e agora já se apresentou para a sua nova equipe.