Homem é preso após ameaçar de morte companheira e filhos com faca, em Lucélia

Um homem, de 44 anos, foi preso após ameaçar de morte a companheira, de 41 anos, e os três filhos menores de idade com uma faca, em Lucélia. O caso ocorreu por volta das 20h19, desta segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) e, no interior da residência, encontrou o acusado na posse da faca.

Respondendo com agressividade as tentativas de verbalização, ele foi desarmado, imobilizado e detido. Com isso, a mulher informou que o companheiro teria ficado agressivo após uso de drogas e bebidas alcóolicas, passando a proferir as ameaças de morte.

O indivíduo recebeu voz de prisão por violência doméstica/ameaça e foi conduzido ao plantão de Polícia Judiciária em Adamantina, onde permaneceu preso aguardando audiência de custódia.