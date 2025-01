MARIÁPOLIS: Vereador Maciel Dantas reivindica 12% de reajuste salarial aos servidores públicos

Os vereadores da câmara municipal estão em recesso e retornam às atividades em fevereiro. Mesmo dessa maneira, o vereador de Mariápolis, Maciel Dantas (PODE), já protocolou na Câmara Municipal uma importante Indicação, reivindicando reajuste salarial aos servidores públicos do Município.

Preocupado com a inflação e a alta frequente de alimentos e produtos, o vereador Maciel Dantas está cobrando do poder executivo um reajuste salarial de 12%.

“Fiz a importante indicação após solicitações de vários servidores públicos que necessitam do reajuste salarial para manter as suas rendas familiares. Tendo em vista que estamos passando por aumento frequente nos alimentos, combustíveis, telefonia, medicamentos, entre outras mercadorias”, destacou.

O vereador cita que o reajuste não afetará os cofres públicos, haja vista que tem recurso no orçamento e percentual na folha de pagamento. “Sem dúvida, a indicação merece atendimento, perante o seu reconhecimento e importância aos merecidos servidores que se dedicam para um bom desempenho de suas funções no setor público”, avaliou.

É importante lembrar que as indicações foram protocoladas na Câmara Municipal e as cópias serão encaminhadas à Prefeitura. Elas serão apresentadas em plenário no dia da primeira sessão ordinária após o recesso, a ser realizada no dia 5 de fevereiro.