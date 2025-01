FLORA RICA: Prefeito e vice recebe representante de deputado federal e prioriza nova UBS

Na manhã de terça-feira, dia 7 de janeiro, prefeito Fabio Florentino de Faria recebeu o representante regional Nei Gazola, do deputado federal Fernando Marangoni.

O prefeito estava acompanhado do vice-prefeito João do Néu e do secretário de Meio Ambiente Inaldo Nascimento.

A reunião teve como objetivo apresentar projetos e recursos que podem ser viabilizados por intermédio do deputado federal Fernando Marangoni.

O prefeito Fabio destacou a necessidade de priorizar a liberação de recursos financeiros visando a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) para desta forma poder atender melhor a população.

Nos próximos dias será agendada uma reunião no escritório regional do deputado Fernando Marangoni em Presidente Prudente, onde será priorizado o atendimento da solicitação do prefeito. Também o deputado Fernando Marangoni se colocou à disposição para uma agenda de trabalho em Brasília.