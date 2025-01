FAI abre na segunda, 24, inscrições para bolsas de monitoria

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) oferece vagas em processo seletivo para o preenchimento de 26 vagas em bolsas de monitoria, no valor de R$ 200 cada uma, concedidas pelo período de um semestre (podendo ser prorrogada para o semestre seguinte, a depender da disciplina) por meio de desconto em mensalidades ou semestralidades, a alunos dos cursos de graduação da Instituição.

São 18 bolsas para os cursos ligados ao Departamento de Ciências Biológicas, sete para o Departamento de Medicina e uma para os cursos do Departamento de Ciências Humanas.

Segundo o Edital nº 06/2025, “as inscrições deverão ser realizadas on-line através do preenchimento do Formulário Google, disponível no link https://bit.ly/monitoria2025A [para acessá-lo é preciso estar logado no e-mail institucional @fai.com.br], no período de 20 a 24 de janeiro [de segunda a sexta-feira]. Para a inscrição, o aluno candidato deverá estar regularmente matriculado”.

As vagas estão distribuídas entre os cursos de Biomedicina (disciplina de Biologia Celular – 1º Termo), Ciências Biológicas (Anatomia e Fisiologia Humana – 1º Termo), Enfermagem (Coletividades em Enfermagem I – 1º Termo; Semiologia e Semiotécnica I -1º Termo; e Anatomia Humana I – 1º Termo), Fisioterapia (Anatomia Humana I – 1º Termo; Fisioterapia em Pneumologia I – 5º Termo; Bases e Métodos de Avaliação Clínica – 3º Termo; e Fisioterapia em Cardiologia I – 5º Termo), Medicina Veterinária (Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos I – 1º Termo; Anatomia Patológica Veterinária Especial – 5º Termo; e Citologia e Histologia Veterinária I – 1º Termo), Nutrição (Técnica e Dietética I – 3º Termo; e Administração em Unidade de Alimentação e Nutrição I – 5º Termo), Odontologia (Patologia Geral – 3º Termo; Diagnóstico Bucal I – 5º Termo; e Diagnóstico Bucal II – 7º Termo), Tecnologia em Estática e Cosmética (Anatomia Humana Aplicada à Estética e Cosmética – 1º Termo), Direito (Prática Jurídica I – 7º Termo) e Medicina (Anatomia Humana I – 1º Termo; Farmacologia Geral II – 5º Termo; Histologia I – 1º Termo; Serviços de Saúde na Comunidade I – 1º Termo; Patologia Geral I – 3º Termo; e Fisiologia I – 3º Termo).

Para a disciplina de Patologia Geral I – 3º Termo –, do curso de Medicina, são duas vagas disponíveis para monitoria. Para todas as demais disciplinas está disponível apenas uma vaga em cada.

Resultados e classificação

O resultado final da seleção, com a classificação dos candidatos, está previsto para ser publicado no site da FAI em 4 de fevereiro.

O início do 1º Semestre Letivo de 2025 e, consequentemente, das atividades de monitoria está marcado para o dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira.

Mais informações podem ser obtidas no edital.

Atribuições do monitor e do professor da disciplina

Ainda de acordo com o edital, a função de monitor visa auxiliar o professor nas atividades de orientação aos alunos nas aulas teórico/práticas e trabalhos acadêmicos; conduzir grupos de estudo; colaborar com o professor em atividades de ensino, pesquisa e extensão; apresentar, ao professor responsável pela disciplina, relatórios bimestrais (ao fim do primeiro bimestre, e ao fim do semestre) de suas atividades; cumprir o total de 4 horas semanais durante todo o semestre, inclusive em período de provas; e registrar presença nas atividades de monitoria por meio de uma planilha, disponível do site da Instituição e/ou secretaria dos cursos, devendo ser preenchida, assinada, mensalmente pelo docente responsável, e entregue pelo aluno monitor na secretaria do curso.

Já ao professor da disciplina cabe indicar ao aluno e comunicar a coordenação de estágios o local e o horário da realização da monitoria, assim que iniciar a concessão da bolsa; orientar e acompanhar as atividades do aluno monitor semanalmente; receber e arquivar os relatórios, seja no formato impresso ou digital; emitir parecer sobre o trabalho desenvolvido pelo aluno monitor e enviar ao coordenador de curso no final do período; acompanhar o trabalho do aluno monitor e assinar a planilha mensal de atividades; preencher o relatório de monitoria contendo a quantidade, data, nome e RA dos alunos atendidos; e comunicar à coordenação de curso qualquer atividade que resulte no desligamento do aluno como monitor.