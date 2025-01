Grêmio Prudente vence São José na estreia da A2 por 2 a 0

Na estreia da Série A2 do Campeonato Paulista, o Grêmio Prudente venceu o São José por 2 a 0 na noite de hoje, no Estádio Paulo Constantino, Prudentão, que teve a presença de 3.088 pessoas.

Com um futebol empolgante ao longo dos 90 minutos, o Carcará, de Sérgio Guedes, abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial com uma pintura do meia Vitor Braga, que acertou um petardo de esquerda de fora da área. A bola acertou o travessão e morreu na rede.

O Grêmio voltou do intervalo quente e fez o segundo gol no começo da etapa final com o centroavante Caio Mancha, em seu estilo brocador. Aos 4 minutos de bola rolando, após brigar pela bola na área, o camisa 9 do Carcará, caído, conseguiu de bico empurrar a gorduchinha pra dentro das redes: Grêmio Prudente 2 x 0 São José.

Após começar a A2 com o pé direito, o Carcará volta a campo na tarde de domingo, às 16h, fora de casa, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.