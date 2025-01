FLÓRIDA: Quarta rodada do Campeonato de Férias tem como destaque jogos equilibrados

Na última segunda-feira (20) aconteceu mais uma rodada da tradicional Campeonato de Férias de Flórida Paulista, onde quem foi ao Ginásio de Esportes prestigiar o evento viu três jogos equilibrados e muito disputados até o final, sendo a menor média de gols até o momento, com 23 vezes que os fundos das redes balançaram.

A primeira partida da noite foi entre a Organização Flórida de Contabilidade e Escritório Cruzeiro do Sul/River City. A equipe do ORFLOCO conseguiu superar seu adversário por 5 a 3, com seus gols marcados por Kauã Porto (2 vezes), Paulo Ricardo, Matheus e Murilo, enquanto Matheus Lima (2 vezes) e Pigari descontaram para o Cruzeiro do Sul.

Logo em seguida o Escritório Costa Oliveira/Giba’s conquistou mais uma vitória, desta vez venceram a equipe do Cansados FC com o placar de 7 a 4. Os gols da equipe vencedora foram feitos por Anderson (2 vezes), Vinicius (2 vezes), Victor Hugo, Lu e Diogo, enquanto Fagner (2 vezes), Kaique e Yan Dias marcaram para o Cansados.

No encerramento da noite teve mais uma vitória do líder do campeonato Tripinha/Eltron Baterias/CW Motos/Japacar dessa vez ganhando de 3 a 1 sobre a equipe do Eletro Lis/Retribuir. Marcelo (2 vezes) e Marcio fizeram os gols do Tripinha, já Vitor Natan fez o único gol da equipe do Eletro Lis.

A quinta rodada irá acontecer já nessa terça feira (21) com mais três jogos, começando a partir das 19h15 no jogo entre Blue Lions contra Escritório Costa Oliveira/Giba’s. Logo em seguida Cansados FC tentará tirar a invecibilidade da Organização Flórida de Contabilidade. E para encerrar mais uma rodada terá um jogo que promete ser muito acirrado, onde o Athletic City enfrentará o Escritório Cruzeiro do Sul/River City.

O Campeonato de Férias de Futsal 2025 é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria municipal de Esportes, Cultura e Lazer.

Confira a classificação atual abaixo: