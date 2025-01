Prefeitura de Tupã confirma carnaval com quatro noites e duas matinês

A Prefeitura de Tupã confirmou a realização do carnaval em 2025. A festa, uma das mais tradicionais da Alta Paulista, é realizada na avenida Tamoios, no Centro da cidade, que também receberá a edição deste ano.

Em entrevista à Rádio Nova Tupã, o secretário de Turismo Guilherme Morábito destacou que a via possui infraestrutura adequada para garantir segurança e conforto aos foliões. Anteriormente, a Prefeitura havia considerado outras possibilidades, como a Praça da Bandeira.

Este ano, o carnaval será comemorado nos dias 1,2,3 e 4 de março. Desta forma, o Tupã Folia 2025 terá quatro noites e duas matinês, com foco nos blocos locais, oferecendo toda a estrutura necessária, como tendas e gradis, por exemplo.

A proposta da Prefeitura também inclui priorizar bandas da cidade nas aberturas das noites e matinês, além de trazer atrações de fora para diversificar a programação.

Em 2024, a festa contou, no palco principal, com grandes nomes do sertanejo como as duplas Léo e Raphael, Fiduma e Jeca, e Munhoz e Mariano, além de um dos maiores DJs da atualidade e dono de hits que estão no topo das paradas, o DJ e produtor Alok.