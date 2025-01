ADAMANTINA: Em visita a Prefeitura, Secretario de Agricultura do Estado libera uma retroescavadeira e uma composteira

Na última sexta-feira (17), Adamantina recebeu o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai. Na oportunidade, foi realizada uma reunião com o objetivo de apresentar algumas demandas do município.

Participaram do encontro, o prefeito José Carlos Martins Tiveron, a vice-prefeita Lucia Haga, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luís Henrique Fernandes e vereadores.

Foi solicitado ao secretário a inclusão do município no Programa Melhor Caminho, pois Adamantina tem um total de 500 km em estradas rurais. Além disso, foi solicitado a destinação de recurso estadual para a construção de pontes metálicas.

Durante a reunião, Piaí anunciou a destinação de uma retroescavadeira e uma composteira que transforma resíduos sólidos em adubo para o município, os dois equipamentos somam mais de R$600 mil reais.

“Recebemos muitos pedidos, vamos analisar com muito carinho um trecho do Programa Melhor Caminho, mas tem tudo para dar certo. As portas da secretaria estão abertas!”, afirmou.