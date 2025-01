FLÓRIDA: Quinta rodada faz times ficarem em situação confortável no Campeonato de Férias de Futsal

O Campeonato Futsal de Férias de Flórida Paulista teve mais uma rodada nesta terça feira (21), onde a metade da primeira fase já foi disputada e algumas equipes já possui situações perto de classificação, enquanto outras já começam a bater o desespero e medo de ficar de fora da próxima fase.

A quinta rodada começou com uma vitória por 9 a 3 do Escritório Costa Oliveira/Giba’s sobre a equipe do Blue Lions. Gols de Victor Hugo (4 vezes), Lu (2 vezes), Anderson, Diogo e Pedro, para a esquipe vencedora, enquanto os atletas João Vitor (2 vezes) e Dan descontaram. Com essa vitória a equipe do Escritório Costa Oliveira chega a liderança, e pode se sentir confortável, pois se aproxima da classificação.

A equipe do Organização Flórida de Contabilidade conheceu sua 4ª vitória no campeonato, desta vez eles venceram a equipe do Cansados FC por 7 a 4, com gols feitos por Dione (2 vezes), Fabiano (2 vezes), Murilo, Matheus e Paulo Victor. Enquanto Yan Dias (2 vezes) e Pingo (2 vezes) marcaram para o Cansados. Com essa vitória o ORFLOCO também fica em uma situação mais tranquila e continua sendo uma das únicas 3 equipes invictas do campeonato.

Para encerrar mais uma rodada o Escritório Cruzeiro do Sul/River City conheceu sua primeira vitória ao vencer por 3 a 1 a equipe do Athletic City, os gols foram feitos por Pigari (2 vezes) e Robson, enquanto Guilherme Ortega descontou. Com a vitória River City tira o peso de deixar os 3 pontos escaparem, e já focam em vencer suas partidas restantes para sonhar com a classificação.

A sexta rodada do Campeonato de Férias já irá acontecer nesta quarta-feira (22), desta vez com somente duas partidas, onde tem previsão de início para as 19h30. Para iniciar a noite terá Organização Flórida de Contabilidade enfrentando o Tripinha/Eltron Baterias/CW Motos/Japacar. Logo em seguida Eletro Lis/Retribuir contra Athletic City, onde ambos buscam melhorar sua situação no campeonato.

Confira a classificação abaixo: